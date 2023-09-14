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Siyaset TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu hakkında sıcak gelişme! Adalet Bakanlığına gönderildi
Siyaset

TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu hakkında sıcak gelişme! Adalet Bakanlığına gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-09-14 17:58:00 - 2023-09-14 18:46:17
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu hakkında sıcak gelişme! Adalet Bakanlığına gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçları yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçları yönünden hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

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