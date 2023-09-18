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Gündem TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
Gündem

TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-09-18 19:37:00 -
TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında yeni gelişme

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan CHP'nin terör sevici Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

CHP'nin terör sevici Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan alçak iftiralara imza atmıştı.

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeyi TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Tanrıkulu hakkında soruşturma izni vermişti.

NE OLMUŞTU?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TV100'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak "TSK'nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen... Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı? Daha yeni Roboski Uludere oldu... Sizler de eleştirel yaklaşamadığınız için Türkiye bu noktaya geldi" ifadelerini kullanmıştı.
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