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Gündem TSK'ya atılan kimyasal silah iftirasına Muharrem İnce'den çok sert tepki
Gündem

TSK'ya atılan kimyasal silah iftirasına Muharrem İnce'den çok sert tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılan kimyasal silah iddiasına çok sert tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biri çıkıyor, 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı' diyor. Terbiyesize bak. Kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış. PKK'ya yağcılık yapıyor" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 16:53:00 -
TSK'ya atılan kimyasal silah iftirasına Muharrem İnce'den çok sert tepki

 

Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarında vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, herkesin pahalılığı konuştuğunu söyledi.

Türkiye'de büyük bir oyun olduğunu ve bunu bozacaklarını savunan İnce, şöyle konuştu:

"Herkes pahalılığı konuşuyor, Erdoğan sıkışmış gidecek, yıkılacak artık. Kılıçdaroğlu çıkmış 'başörtüsü' diyor. Ne yapıyor? Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyor. Erdoğan diyor ki 'oh rahatladım' Doğal gaz, elektrik, gübre, mazot, ilaç okul, kira hepsi unutuldu. Ne yapacakmış? Başörtüsüyle ilgili kanun getirecekmiş. Herkes zaten takıyor, bu konu kapandı. Erdoğan'ın hazır eline fırsat geçmiş, 'kanun yetmez, anayasayı değiştirelim' diyor. Kılıçdaroğlu, 'Anayasayı'da değiştirelim' derse ona da 'yetmez, laikliği de kaldıralım' diyecek. Devam edecek, bunu görememesi mümkün değil. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu da, Erdoğan'dan gayet memnunlar. Mutlu mesut yaşıyorlar. Bir büyük oyun var, bu oyunu bozacağız."

Seçimde yüzde kaç oy alacaklarıyla ilgilenmediğini fakat barajı geçeceklerini dile getiren İnce, haklı bir davanın peşinde olduklarını ifade etti.

İnce, doğruya doğru, yanlışa yanlış dediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesela ne işimiz var Libya'da demiyoruz. 'Libya'ya asker gönderin' diyoruz. Niye? Akdeniz'deki hakkımızı korumak için. CHP gibi, 'Azerbaycan'a niye yardım ediyorsun?' demiyoruz, onun için CHP'den ayrıldım zaten. Azerbaycan'a daha fazla yardım edilmesini istiyoruz. Libya tezkeresine İYİ Parti 'evet' oyu veriyor. CHP 'hayır' oyu veriyor. Biri çıkıyor, 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı' diyor. Terbiyesize bak. Kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış. PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım. İnsan üstü bir gayretle çalışacağız. Her gördüğüm insanla konuşacağım. Bir oy bir oydur."

İnce, konuşmasının ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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