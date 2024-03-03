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Gündem TSK'nın yeni güç çarpanı! İşte milli seyir füzesi Çakır...
Gündem

TSK'nın yeni güç çarpanı! İşte milli seyir füzesi Çakır...

Yeniakit Publisher
2024-03-03 09:21:00 -
TSK'nın yeni güç çarpanı! İşte milli seyir füzesi Çakır...

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli olarak geliştirilen Çakır seyir süzesi ile gerçekleştirdiği test atışında 100 kilometre uzaktan deniz üstündeki hedefi tam isabetle vurdu. Peki kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen çakır hangi özelliklere sahip? Hedefleri nasıl imha ediyor? Detaylar haberimizde...

Bayraktar Akıncı TİHA, milli seyir füzesi Çakır'a entegre edilen arayıcı başlık ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. Deniz üstündeki hedef, 100 kilometre uzaktan tam isabetle vuruldu. Gözler ise milli jet motoruna sahip olan Çakır seyir füzesinin özelliklerine çevrildi. ROKETSAN üretimli; kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen Çakır, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı konumunda.

KARA, DENİZ VE HAVA PLATFORMLARINDAN ATILABİLİYOR

Çakır; sabit ve döner kanatlı hava araçları, taarruzi insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, silahlı insansız deniz aracı, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabiliyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır’ın hedefleri arasında; su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

TÜM HAVA KOŞULLARINDA YÜKSEK HASSASİYETLE BAĞLANTI İMKANI

Yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip Çakır, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde; görev planlama sırasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor. Hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunan Çakır, gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemlerine sahip. Bu özelliği sayesinde ise hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle bağlantı sağlayabiliyor.

BİRDEN FAZLA HEDEFTE YÜKSEK ETKİNLİK SAĞLIYOR

Çakır’ın en dikkat çeken özelliği ise platformda çoklu taşımaya imkân veren tasarımı ve sürü konseptinde görev icra yeteneği. Bu özelliği sayesinde çok sayıda mühimmatla koordineli taarruz imkânı veren sürü konsepti ile düşmanın savunma sistemlerinin aşılması kolaylaşıyor. Bir ya da birden fazla hedefte yüksek etkinlik sağlanıyor. Çakır, hava savunma savunma sistemleri tarafından zor tespit edilebilme özelliğiyle de öne çıkıyor.
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