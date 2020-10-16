TSK'nın 'Al Nasr Tatbikatı' nefes kesti
Milli Savunma Bakanlığı, Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile birlikte 'Al Nasr Tatbikatı' icra etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından ortak icra edilen Al Nasr Tatbikatı kapsamında eğitim gösterileri düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından ortak icra edilen Al Nasr Tatbikatı kapsamında Mekanize Piyade Bölüğü idari test düzeni, ilerleme ve açılma düzeni eğitim gösterileri icra edildi" denildi.