TSK'dan şamarı yiyen terör örgütü PKK Batı'ya yalvarmaya başladı

yeniakit.com.tr Ankara

Mehmetçiğin Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik düzenlediği kararlı ve başarılı operasyonlar karşısında, dayanma gücü kalmayan terör örgütü PKK, Fransa’da oturma eylemleri başlatıyor.

Avrupa Komisyonu (AK), Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi’nin (CPT) bulunduğu Fransa’nın Strasbourg şehrini seçerek tüm Avrupa’yı etkilemeye çalışıyor.

PKK’dan medya organları aracılığı ile eyleme ilişkin yapılan açıklamada, "Türk devletinin Güney Kürdistan’a yönelik işgal saldırıları ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kürdistan Özgürlük Hareketi’nin öncü kadrolarından üç Kürt devrimcisi hakkında aldığı karar, dört parça Kürdistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında düzenlenen eylemlerle protesto ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

"İşgale ve soykırıma karşı her yer Avaşin, Zap Metina. Dem dema Azadiye!" ismini verdikleri eylemin dört hafta süreceği açıklandı. Ancak bu eylemin gerek yasa dışı olması gerekse de Koronavirüs salgının dünya genelinde devam etmesi nedeniyle polisin alacağı tavır merak konusu oldu.

12 Mayıs saat 13.00’de basın açıklamasıyla başlayacak oturma eyleminin ilk gününde, terör örgütünün Avrupa yapılanması TJK-E öncülüğünde gerçekleşecek yürüyüş, Avrupa Konseyi önünde başlayacak ve ABD Konsolosluğu önünde yapılacak açıklamalarda, ABD’nin PKK’nın sözde yöneticilerinin başlarına koyduğu ödül protesto edilecek.