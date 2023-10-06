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Gündem TSK'dan PKK'ya ağır darbe! Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist öldürüldü
Gündem

TSK'dan PKK'ya ağır darbe! Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-10-06 09:43:00 -

Dabık Üs Bölgesine terör örgütü PKK/YPG saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Türkiye, hain terör örgütü PKK'nın sonunu getirdi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, cennet vatanı ve çevresini tek tek terör belasından arındırıyor.

Kahraman askerlerden kaçamayan teröristler birer birer sarı torbaya giriyor.

Suriye'nin kuzeyine TSK'dan bombardıman

Geçtiğimiz günlerde PKK tarafından Başkent Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırının karşılığı misliyle veriliyor.

TSK, Suriye'nin kuzeyine bir hava harekatı daha başlattı.
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Hedefler sırayla vurulurken, Milli Savunma Bakanlığı her geçen gün bir başarılı haberi daha duyuruyor.

"26 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakanlık öldürülen terörist sayısıyla yüzleri güldürdü.

Yapılan açıklamada, dün gece Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgesine gerçekleştirilen terör saldırısına kahraman askerler tarafından güçlü bir karşılık verildiği belirtildi.

Buna göre, bölgedeki terörist hedeflerine yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlatında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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