TSK'dan Münbiç'te 14'üncü devriye
TSK tarafından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Temmuz 2018’de, 14’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir" denildi.14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:17
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te 14'üncü devriye görevini gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.
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