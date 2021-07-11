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Gündem TSK'dan hava harekatı: 2 terörist öldürüldü
Gündem

TSK'dan hava harekatı: 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 13:13:00 - 2021-07-11 13:37:27
TSK'dan hava harekatı: 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 teröristin öldürüldüğünü söyledi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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