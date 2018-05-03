TSK'dan açıklama! ''Şehidimiz var''

TSK'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 Mayıs 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."