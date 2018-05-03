TSK'dan açıklama! ''Şehidimiz var''
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir askerimiz yaralanırken, bir askerimiz de şehit oldu.03 Mayıs 2018 Perşembe 21:15
TSK'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 Mayıs 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."
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