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TSK'dan 2 bin 138 ihraç edildi

OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2138 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:38
TSK'dan 2 bin 138 ihraç edildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütüne büyük darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahlarda devam eden incelemelerde, FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar, çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1122, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 521 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 495 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 2 bin 138 oldu. Öte yandan söz konusu süre içinde 176 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:38
  1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  2. FETÖ
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri

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