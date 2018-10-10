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TSK'da İdlib hareketliliği! 20 TIR gönderildi

Suriye'deİdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktalarına 20 TIR beton blok gönderildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:10
TSK'da İdlib hareketliliği! 20 TIR gönderildi

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'teki gözlem noktaları için hazırlanan 20 TIR beton blok, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan TIR'lardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gözlem noktaları için gönderilen 4 TIRkonteyner da gümrük kapısından Suriye'ye geçiş yaptı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:10
  1. Hatay
  2. TSK
  3. İdlib
  4. Rusya

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