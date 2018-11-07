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TSK'da FETÖ operasyonu!

Manisa merkezli 11 ilde FETÖ'nün TSK'daki "kripto yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:58
TSK'da FETÖ operasyonu!

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 13'ü muvazzaf, 4'ü görevden ihraç edilmiş 17 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince Manisa merkezli İzmir, İstanbul, Çanakkale, Denizli, Hatay, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Sakarya ve Diyarbakır düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:58
  1. Tekirdağ
  2. Sakarya
  3. Manisa
  4. Kütahya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Hatay
  8. Diyarbakır
  9. Denizli
  10. Çanakkale
  11. Balıkesir
  12. FETÖ üyesi
  13. TSK

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