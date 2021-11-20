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Korona Virüs TSK’da aşılama oranı açıklandı: Yüzde yüze yakın
Korona Virüs

TSK’da aşılama oranı açıklandı: Yüzde yüze yakın

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına tüm bağlı kurum ve kuruluşları ile 81 ilde büyük destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aşılama oranının neredeyse yüzde 100 olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 10:12:00 -
TSK’da aşılama oranı açıklandı: Yüzde yüze yakın

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına tüm bağlı kurum ve kuruluşları ile 81 ilde büyük destek verdi. 440 bin 293’ü asker, 39 bin 540’ı sivil olmak üzere 479 bin 833 personelin görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde muvazzaf ve yükümlülerin yüzde 98’i aşılandı. TSK alınan tedbirler sonucu koronavirüs vaka sayılarının azlığı bakımından, dünyadaki ordular içinde ön sıralarda yer aldı. Salgın başından bu yana da TSK’da 3 milyon 243 bin 106 PCR testi yapıldı.

Görevlerde aksama yok

Koronavirüsle mücadelede etkin tedbirler alınmak suretiyle görevler aksaksız sürdürüldü. İlk vakanın görüldüğü andan itibaren Bakanlık bünyesinde 7/24 esasında görev yapan Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) vasıtasıyla hem bireysel, hem de kurumsal önleyici, koruyucu tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda başta operasyon bölgeleri olmak üzere, tüm birlik ve kurumlardaki faaliyetler planlandığı şekilde hiçbir aksaklık olmaksızın sürdü. TSK, aynı zamanda askeri fabrikalarda üretilen maske ve dezenfektanlarla da salgınla mücadeleye aktif katkı sundu.

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