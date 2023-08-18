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Gündem TSK'da amiralliğe terfi eden ilk kadın! NATO'dan Gökçen Fırat açıklaması
Gündem

TSK'da amiralliğe terfi eden ilk kadın! NATO'dan Gökçen Fırat açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-08-18 08:00:00 -
TSK'da amiralliğe terfi eden ilk kadın! NATO'dan Gökçen Fırat açıklaması

NATO, Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İngiltere'deki Northwood Üssü'nde görev yapan ve Türkiye'de bir üst rütbeye terfi eden ilk kadın albay olan Gökçen Fırat'la ilgili, "Konumu, ittifakın deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir." açıklaması yaptı.

NATO Medya Merkezi, İngiltere'deki NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nda (MARCOM) Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı görevini yürüten Fırat'ın amiralliğe terfisiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada TSK'da amiralliğe terfi eden ilk kadın olan Tuğamiral Fırat'ın NATO'daki görevine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Fırat'ın kritik bir görevde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Konumu, dört NATO daimi deniz kuvvetlerinin çok uluslu büyük görevlere katılımı da dahil olmak üzere ittifak çapındaki deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir." değerlendirmesi yapıldı.

Tuğamiral Fırat'ın MARCOM görevi öncesi Norveç'teki NATO Müşterek Harp Merkezi'nde de görev yaptığı belirtilen açıklamada Fırat'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Fırat, amirallik görevinin bir denizci için en yüksek rütbe olduğunu belirterek bu noktaya ulaşmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.
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Her görevin deneyimini artırmak ve vizyonunu geliştirmek için bir fırsat olduğunu kaydeden Fırat, "Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bir geminin ilk kadın komutanı olarak atanmam beni cesaretlendirdi ve hedeflerime ulaşma konusunda vizyonumu keskinleştirdi." ifadelerini kullandı.

Fırat ayrıca, "Milletimize ve ordumuza şeref, özveri ve sadakatle en üst düzeyde hizmet edecek kadın amiral ve generallerimizin sayısının artacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TSK'nın ilk kadın amirali

YAŞ kararları kapsamında bu sene ilk defa Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir kadın albay bir üst rütbeye terfi ettirilmiş, Deniz Kuvvetlerinde Kurmay Albay Fırat tuğamiralliğe yükseltilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir ilke imza atılmıştı.

Deniz Harp Okulundan 1998'de mezun olan Fırat, 1998-2017 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli birliklerinde görev yapmış, TCG Yavuz fırkateyninde Sualtı Silahları Subaylığı ve Denizaltı Savunma Harbi Subaylığı görevlerini yürütmüştü.

Fırat, 2003-2005 yıllarında Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'de Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı olarak görev almıştı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargahlarında da çeşitli görevleri üstlenen Fırat, Norveç'teki Müşterek Harp Merkezi'nin ardından geçen sene İngiltere'deki görevine başlamıştı.

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