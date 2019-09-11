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TSKB ile Çin Kalkınma Bankası arasında kredi sözleşmesi imzalandı

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:53
TSKB ile Çin Kalkınma Bankası arasında kredi sözleşmesi imzalandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Çin Kalkınma Bankası arasında 200 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandı.

TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın, Çin Kalkınma Bankası'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile temin ettiği, Türkiye genelinde yer alan üretim, sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerinin finansmanında kullandırılacak, 200 milyon dolar tutarındaki kredi sözleşmesinin bugün imzalandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:53
  1. TSKB

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