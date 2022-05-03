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Siyaset TSK vurdukça ses bunlardan geldi! "Türkiye'nin geleceği risk altında" safsatası
Siyaset

TSK vurdukça ses bunlardan geldi! "Türkiye'nin geleceği risk altında" safsatası

HDP'li milletvekili Fatma Kurtulan, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen sınır ötesi operasyonlardan rahatsız oldu. Operasyonların "Türkiye'nin geleceğini tehlikeye attığını" savunan HDP'li Kurtulan, ittifak ortakları CHP'ye yüklendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 19:51:00 -
TSK vurdukça ses bunlardan geldi! "Türkiye'nin geleceği risk altında" safsatası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Nisan gecesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıklamıştı. Operasyon kapsamında, bugüne kadar 63 terörist öldürüldü.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ise söz konusu operasyonlardan duyulan rahatsızlığı sık sık dile getiriyor.

HDP vekili Fatma Kurtulan, örgütün kanalına yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nu eleştirerek muhalefete yüklendi.

Operasyonların 'Türkiye'nin geleceğini tehlikeye attığını' söyleyen HDP vekili, "Çok kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Türkiye'nin geleceği risk altında. Herkesin buna destek vermek yerine tepki koyması gerekiyor" diye konuştu.

Kurtulan, ittifak ortakları CHP'nin operasyonlara karşı tutumunu da hedef alarak, "Bir taraftan öyle bir taraftan böyle konuşuyorlar. AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. CHP'nin yaşatmak üzerine kafa yorması lazım. CHP'nin bu açıklaması toplumsal umudu geriye götürüyor." dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

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