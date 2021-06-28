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Gündem TSK ve MİT ortak operasyon yapmıştı! Öldürülen teröristler bakın kim çıktı
Gündem

TSK ve MİT ortak operasyon yapmıştı! Öldürülen teröristler bakın kim çıktı

TSK ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonla öldürülen 3 PKK'lı teröristin sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 11:33:00 -
TSK ve MİT ortak operasyon yapmıştı! Öldürülen teröristler bakın kim çıktı

Bakanlık, dün Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

 Bakanlıktan operasyonla ilgili yeni bir açıklama geldi.

MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hale getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

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