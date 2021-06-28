TSK ve MİT ortak operasyon yapmıştı! Öldürülen teröristler bakın kim çıktı
TSK ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonla öldürülen 3 PKK'lı teröristin sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Bakanlık, dün Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Bakanlıktan operasyonla ilgili yeni bir açıklama geldi.
MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hale getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.