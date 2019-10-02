TSK vakfından savunmaya 149 milyon

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSK Güçlendirme Vakfı), halkın bağışları ve bu bağışlar üzerine inşa edilen yatırımlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) savaş gücünün artırılmasına katkı veriyor.

Kuruluşundan bu yana 83 bin 509 bağışçıya ulaşan vakıf, yatırımları etkin şekilde yöneterek ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN gibi ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi şirketlerin oluşmasını sağladı. Vakfın doğrudan ve dolaylı olarak hisse sahibi olduğu şirket sayısı 54’ü buldu. 2018 yılında bütçelenen 105,4 milyon lira kaynağa ilave olarak Amaca Yönelik Yatırım Fonu’ndan 93,5 milyon liralık kaynak aktarımı yapıldı. Savunma sanayisi projeleri için geçen yıl oluşturulan kaynak miktarı 198,9 milyon lirayı buldu. Savunma sanayisi projelerinde kullanılmak üzere vakfın bu yıl yapacağı kaynak aktarımı ise 149,2 milyon lira olacak. Kuvvet komutanlıklarının projelerine tahsis edilen kaynak miktarı 1987-2019 arasında 1 milyar 118 milyon liraya ulaşacak. Vakıf tarafından gelecek yıl savunma sanayisi projelerinin desteklenmesi için 128,5 milyon lira kaynak aktarımı yapılması öngörülüyor.