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TSK Suriye'nin tam olarak neresinde? Fuat Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

11 Ekim 2019 Cuma 19:33
TSK Suriye'nin tam olarak neresinde? Fuat Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Tel Abyad'da 8, Rasulayn'da 4 km içeri girdik!”dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 19:33
  1. Fuat Oktay
  2. TSK şu an nerede
  3. Suriye

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  • Orhan Orhan 12 dk önce
    Spürme yapin. Yoksa cok sehit veririz. Selamlar

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