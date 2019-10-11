TSK Suriye'nin tam olarak neresinde? Fuat Oktay açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Tel Abyad'da 8, Rasulayn'da 4 km içeri girdik!”dedi. Ayrıntılar geliyor...

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