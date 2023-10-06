TSK Suriye’nin kuzeyinde vuruyor sesi Avrupa’da yankılanıyor İsviçre’de PKK destekçileri sokağa döküldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'nın ensesinde...

Terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen hain bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine başlattığı hava harekatları devam ediyor..

Her geçen gün birçok terör örgütü hedefi vurularak imha ediliyor..

PKK'ya yapılan bu ağır darbe, HDP'nin ardından destekçilerini üzdü.



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Operasyonlara PKK yandaşlarından protesto

İsviçre'nin Zürih kentinde bir grup PKK yandaşı sokağa çıktı.

Ellerinde PKK paçavraları ve Kürdistan yazılı flamalarla operasyonları protesto eden "Terörist Türkler" diyerek slogan attı. TSK teröristin kim olduğunu öğretene kadar operasyonlarını sürdürecek.