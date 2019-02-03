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TSK Spor Gücü Güreş Takımı olimpiyatlara katılacak

- TSK Spor Gücü Güreş Takımı, CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunlarına katılacak

03 Şubat 2019 Pazar 20:32
TSK Spor Gücü Güreş Takımı olimpiyatlara katılacak


İSTANBUL (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güreş Takımı, Çin'de 17-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak CISM (Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi) Askeri Olimpiyat Oyunlarına katılacak.

Konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bir görüşme gerçekleştiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da Askeri Olimpiyat Oyunları için A Milli Takım sporcularının askerlik planlamalarının şimdiden yapıldığını ve hazırlıklara devam edildiğini söyledi.

Aydın, TSK Spor Gücü Güreş Takımı'nın başarılı olması için yapılması gereken her şeyi milli görev bilinciyle yapacaklarını belirterek, "Planlamada Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, Avrupa, Dünya Şampiyonu, Olimpiyat İkincisi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonu Soner Demirtaş gibi dünya çapındaki milli güreşçilerimiz var. Federasyon olarak TSK Güreş Takımının dünya arenasında başarılı olması için yapılması gereken her şeyi bir milli görev bilinci ile yapıyoruz ve yapmaya her zaman hazırız." diye konuştu.

TSK Spor Gücü Güreş Takımı'nın her sıklette altın madalya kazanacağına inandığını söyleyen Aydın şunları kaydetti:

"Güreş ata sporumuzdur. Tarihiyle gurur duyduğumuz şanlı ordumuzun CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunlarında başarılı olacağına çok inanıyoruz ve şimdiden çalışıyoruz. Takım olarak birincilik kupası, ferdi olarak da her sıklette altın madalya kazanacağımıza inancımız tam. Bu başarılar için genelkurmayımıza söz veriyoruz. İnşallah Çin dönüşünde bu sözümüzü yerine getirmiş olmanın gururu ve mutluluğu içinde olacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin CISM dünya spor tarihine bakıldığında komutanlarımızın sayesinde ordumuzun en başarılı branşının ata sporumuz güreş olduğunu açıkça görebiliriz. 1990 Amerika, 1991 İstanbul, 2000 Amerika, 2002 Almanya, 2003 İstanbul, 2005 Litvanya'da ordu güreş takımlarımız şampiyon olmuşlardır. Bu yıl da 2019'da Çin'de şampiyon olup devamını getireceğiz. Ata sporumuz güreşin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde her zaman var olmasını arzu ettiğimi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Paşa'ya arz ettim. Komutanımız da sağ olsun güreşin hem ata sporumuz olduğunu hem de silahlı kuvvetlerin yapısına uygulamalı eğitimlerde de destek verdiğini ve güreşin ordudaki yerini koruyacağını bildirdi."


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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 20:32
  1. Güreş
  2. Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
  3. TSK SPOR GÜCÜ GÜREŞ TAKIMI

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