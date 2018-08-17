TSK PKK'yı vurdu! Ses HDP'den geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT geçtiğimiz gün sınır ötesi harekâtlardan biri gerçekleştirildi. Müşterek hava operasyonunda kırmızı listede aranan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü.



PKK VURULDU, SES HDP'DEN GELDİ



Terör örgütü PKK, Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla son dönemde ağır kayıplar verdi. Son olarak kırmızı listede aranan örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden birini daha kaybeden PKK, adeta buhrana uğradı. Örgütün siyasi destekçisi HDP, saldırının hemen ardından harekete geçti. Çocuk katili teröristlerin bebek kadın demeden yaptığı katliamları göz ardı eden terör örgütünün siyasi destekçisi parti MİT ve TSK'nın işbirliği ile yaptığı harekatı kınadı.