  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TSK gövde gösterisine hazırlanıyor! Tarih belli oldu
Gündem

TSK gövde gösterisine hazırlanıyor! Tarih belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemin en kapsamlı kış tatbikatına hazırlanıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katılacağı tatbikatta tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 12:10:00 -
TSK gövde gösterisine hazırlanıyor! Tarih belli oldu

Kış 2021 Tatbikatı 1-12 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirilecek. Birleşik, müşterek, fiili atışlı tatbikata Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları da katılacak.

Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının da denenmesi amaçlanıyor.

Bunun yanında birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin işletilmesinin sağlanması da tatbikatın diğer amaçları arasında yer alıyor.

Taarruz, hava hücum harekatı, havadan atma harekatı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetlerinin yerine getirileceği tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılacağı operatif seviyedeki tatbikatın son dönemdeki en büyük tatbikatlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yağdanlık değil solcu! Kral yalakaları sıraya girdi
Medya

Yağdanlık değil solcu! Kral yalakaları sıraya girdi

İsveç Kralı Karl Güstaf'ın aşı olmasını gündeme taşıyan solak medya, kralın sıraya girdiğini iddia ederek öve öve bitiremedi. Oy sırasına gi..
Sokaklarımız Irak'a benzedi diye ağlaşıyorlar
Dünya

Sokaklarımız Irak'a benzedi diye ağlaşıyorlar

ABD'deki Kongre baskınından sonra Ulusal Muhafızlar'ın Washington sokaklarında konuşlandırılmasını yorumlayan Wolf Blitzer, manzara için, Ir..
Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!
Gündem

Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşme gerçekleştirdiği ev kadınlarından biri dört yıl önce AK Parti'ye üye olduğunu ancak 'bir iş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay