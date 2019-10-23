TSK, bir Atatürk istismarcısından daha kurtuldu

18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma programında şehitler için edilen duadan rahatsız olan Örner İrevül, görevinden istifa etti. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) bir Atatürk istismarcısından daha kurtulmuş oldu.

Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma programında şehitler için edilen duadan rahatsız olan dönemin Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı Albay Örner İrevül, Mustafa Kemal'i istismar ederek hocaya "Sen Atatürk'ü bilir misin" diyerek salonu terk etmişti.

Normal tayin döneminde Hatay'a görevlendirilen Atatürk istismarcısı İrevül, "Türkiye'nin her yeri benim için kutsaldır. Gider orda da görevimi yaparım" ifadelerini kullanmıştı.

Söz gelimi "Vatanın her yeri kutsaldır" diyen Örner İrevül, emeklilik yaşına yıllar olmasına rağmen, emekli oldu.