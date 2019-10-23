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TSK, bir Atatürk istismarcısından daha kurtuldu

18 Mart Çanakkale Zaferi anma etkinliğinde şehitlerimiz için dua eden hocaya "Sen Mustafa Kemal Atatürk'ü bilir misin?" diyerek tepki gösteren Önder İrevül emekliliğine yıllar olmasına rağmen görevinden istifa etti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 19:19
TSK, bir Atatürk istismarcısından daha kurtuldu

 

18 Mart Çanakkale Zaferi  ve şehitleri anma programında şehitler için edilen duadan rahatsız olan Örner İrevül, görevinden istifa etti. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) bir Atatürk istismarcısından daha kurtulmuş oldu.

Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen 18 Mart Çanakkale Zaferi  ve şehitleri anma programında şehitler için edilen duadan rahatsız olan dönemin Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı Albay Örner İrevül, Mustafa Kemal'i istismar ederek hocaya "Sen Atatürk'ü bilir misin" diyerek salonu terk etmişti.

Normal tayin döneminde Hatay'a görevlendirilen Atatürk istismarcısı İrevül, "Türkiye'nin her yeri benim için kutsaldır. Gider orda da görevimi yaparım" ifadelerini kullanmıştı.

Söz gelimi "Vatanın her yeri kutsaldır" diyen Örner İrevül, emeklilik yaşına yıllar olmasına rağmen, emekli oldu.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 19:19
  1. Hatay
  2. Çanakkale
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

  • Nurettin ozturkNurettin ozturk2 sa önce
    Kim neyi istismar etti anlaşılamadı bu habere gore
  • EgeliEgeli8 sa önce
    Adam albay olmuş.2 yıllık albay.kidemli albay.daha dursa 6 yıl daha kalabilir sonra zorunlu emeklilik.kurmay olsageneral olma yolu var.düz albay 2 yılda tüm haklarını alıyor.niye dursun...
  • Atatürk çüAtatürk çü8 sa önce
    Yolun açık olsun komutanım.Bizler arkandayız.
  • MuzafferMuzaffer9 sa önce
    Benim merak ettiğim, m. Kemal yaşasaydıarkasından dua okunmasını istermiydi acaba, zahiren bakıldığında yazdırdığı iddia edilen tarih kitabına ve söylediği iddia edilen başka şeylere göre, yapmış olduğu devrimlerde islamdan uzak bir yaşam alanı oluşturmasına göre m. Kemale müslüman diyemeyiz. Evet vatanperverdir deriz, devletçi bir liderdi deriz ama müslüman diyemeyiz. Albay bu minvalde konuşmuşsa doğru söylemiş. 'Sen atatürkü tanıyor muydun'? Niye herkesi müslüman yapmaya zorluyoz ki, osmanlıda ve daha öncesinde müslüman olmayıp devletini devleti bilen, vatanını vatanı bilen ülkesi ve devleti için hizmet etmiş fedakarlık etmiş sanatcı, bilim adamı, devlet adamı yok muydu? 
  • Huma Hatun Huma Hatun 9 sa önce
    ÖNDER İREVÜL KOMUTANIMIZ sizin aklınızın alamayacağı kadar çok seviliyor. O şerefli bir Türk komutanı. Ne mutlu Türk'üm diyene!
  • FerdaFerda9 sa önce
    Adam gibi adamdır asker. 
  • XAVIERXAVIER9 sa önce
    BIZIM BÖYLE VATANSEVER INSANLARA IHTIYACIMIZ VAR
  • Levent PekolLevent Pekol9 sa önce
    Şerefiyle görevini yaptı,Şerefiyle emekli oldu.Saygı Sevgi Minnetle Teşekkür ederiz Aslan Komutanım.
  • SerdarSerdar10 sa önce
    BU .....LAR ALLAHIN YERİNE ATATÜRKÜ KOYMUŞLAR SANKİ ÖBÜR DÜNYADA ALAH DEĞİLDE ATATÜRK BUNLARI KURTARACAK.KOSKOCA PEYGAMBERİMİZ BİLE EY ÜMMETİM,KIZIM TORUNUM SAKIN BANA GÜVENMEYİN DERKEN BUNLARA ALLAH AKIL FİKİR VERSİN.SONUÇTA ATATÜRK'TE KOMUTANDA OLSA İNSAN.
  • RamoRamo10 sa önce
    Sahtekarlardan temizlenen ordumuz Zafer destan yazıyor maşaAllah
  • MetinMetin10 sa önce
    Bay bay.
  • FEVZİFEVZİ10 sa önce
    BUNLARIN HEPSİ SİYONİST VE DESTEKCİLERİ,ATATÜRK Ü KALKAN OLARAK KULLANIP HDPKK İLE BİR OLUP SEÇİME BİLE GİTTİLER,ATIN BUNLARI ORDUDAN ! BAKIYORUM İDEOLOJİK RUH HASTASI CENNAH DAN YORUMCULARA ; BUNLARIN ALAYI İDEOLOJİK RUH HASTASI,ÖYLE OLMASA İDİ ZATEN GİDİP PKK LILARLA AYNI SANDIĞA OY VERMEZLERDİ???
  • Sokağın sesiSokağın sesi10 sa önce
    KAÇ ÇEŞİT ATATÜRK ÇÜ VAR? ATATÜRK İSMİNİN ARKASINA SAKLANIP ATEŞ EDİYORLAR! MESELA "1923 DEN ÖNCESİ BENİ İLGİLENDİRMEZ DİYEN SOL GORÜŞLÜLER EN ATATÜRK ÇÜ BİZİZ DİYORLAR!! BÜTÜN TARİHİMİZE SAHİP ÇIKAN ÜLKÜCÜ LERDE EN İYİ ATATÜRK ÇÜ BİZİZ DİYORLAR!! YA DA " KIBRIS DAN ÇEKİLELİM KENDİ KADERİNE RUMLARIN ELİNE BIRAKALIM" DİYEN İZMİR BELEDİYE BAŞKANI DA EN ATATÜRK ÇÜ BENİM DİYOR, YA DA TERÖRİST LERLE FLÖRT EDEN, HER ZAMAN ÜLKEMİZİN ALEYHİNE KONUŞAN CANAN DA ATATÜRK ÇÜYÜM DİYOR!!! ...... BÖYLE ATATÜRK ÇÜ GEÇİNEN, ARKASINA SAKLANIP ÜLKEMİZE ATEŞ EDEN ÇOOOK ATATÜRK ÇÜ VAR. KAÇ ÇEŞİT ATATÜRK ÇÜ VAR??? BİRİSİ BANA ANLATSIN
  • Bozok Bozok 10 sa önce
    Fehmi polat isimli yorumcu sen Ataturkcu falan olamazsin.olsa olsan istismarci olursun. Inancsiz olabilirsin ama kimseye dayatma yapamazsin. Ataturku mezarinda bile rahatsiz ediyorsunuz. Sag olsa sizi yanina yaklaztirmazdi eminim.
  • Alper Alper 10 sa önce
    Siz TSK nın Atatürkçü subaylarına , komutanlarına kurban olun !!
  • MetinMetin11 sa önce
     boş yapiyorsunuz
  • HizipSavarHizipSavar11 sa önce
    bunlar hiç bir zaman asker olmadılar olmadılar yada olmak istenmediler. esas olan t.c. cumhuriyetiri. islamdırbayraktır vatandır. diğerleri teferruattır. ama anlayana.
  • murat yazganmurat yazgan11 sa önce
    senmustafa kemalibilmiyorsunalbayirevulbilmediginide bilmiyorsun turkiye sizin gibi zavallilardan kurtuluyoryane guzelne yaptin 
  • tuğrultuğrul11 sa önce
    Bu tipler Mustafa Kemalin askerleri kesinlikle değillerdir. Atatürk kalkanı altında aslında Siyonist maşalarıdır. Ahh! Atatürk şimdi sağ olsaydı bu tipleri iyi benzetirdi.
  • önder irevül.önder irevül.11 sa önce
    Düzgün gelin. Size durumu anlatayım. Ama bu tarzla gelirseniz olmaz. Biraz delikanlı olun.
  • Atakan OzdemirAtakan Ozdemir11 sa önce
    Atatürk’ün askerine selam olsun. Görevini layıkiyle yerine getirip şerefiyle emekli olmuştur.
  • Sefer Menteş Sefer Menteş 11 sa önce
    Akit işte.. Habere bak.
  • önder irevül.önder irevül.11 sa önce
    :)
  • RıfatRıfat11 sa önce
     ATATÜRK E kurban olun..
  • fuzulifuzuli11 sa önce
    gördü pabuç pahalı, doğuya gidecek, hazır politikte bir bahane var, istifa et şanın yürüsün olayı, gidene kal diyecek halimiz yok, isabetli bir karar olmuş...
  • 2023 Ekrem2023 Ekrem11 sa önce
    istanbulankara kurtuldu elbet ülke de de devran dönecek. 
  • Mehmet Yilmaz Mehmet Yilmaz 11 sa önce
    Ataturkculuk TSK nin genlerinde vardir.. bu ciktigi an Irak ya da Suriye gibi oluruz.. birakin artik bu Ataturk dusmanligini.. artik birlesme zamani..
  • Emine Altin Emine Altin 11 sa önce
    Sen Allah'i bilirmisin bu vatani Allah'i bilenlerin kurtardigini bilirmisin bilmiyorsan konusma
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL11 sa önce
    Burada yazı yazan bazılarına kapak olsun. Allah'ın dediği olur. Mustafa Kemal Atatürk bir dehaydıkabul, Türkiyeyi kurtaran içimizden çıkmış kahramanlardan biriydi kabul. Ama unutmayın Allah ne dilerse o olur. Dua neymiş ki bu adam duayla tepki göstermiş. Biz kahramanları unutmayız da, işi sulandırmanın da alemi yok. Şehitlik mertebesini bile bu din koymuş. Ki sonu Cennet olsun demiş. Bunlar kuru laf değil !!! ATATÜRKÇÜ kisvesiyle nefret aşılamanın da alemi yooook!
  • Mehmet YilmazMehmet Yilmaz11 sa önce
    Bu ulkede ne Ataturkculer ne de Ataturkcu subaylar tukenmez.. 
  • Azerbaycan TürküAzerbaycan Türkü11 sa önce
    Senin kimi media olmaz olsun. Din senin olsun M.K.Atatürk Türkün.
  • Dadaş Dadaş 11 sa önce
    İmamoğlu işe alacaktır aha demedi deme
  • Sivaslı Sivaslı 12 sa önce
    Subaylarımızın, öğretmenlerimizin, doktorlarımızın kısacası insanların atatürkçü olmasında elbette sıkıntı olmamalıdır. Sıkıntı Atatürk üzerinden veAtaturku kullanarak islam düşmanlığı yapılmasıdır. Yav kardeşim dine olan, Allah'a olan öfkeni neden Atatürk üzerinden yansıtıyorsun.
  • Mustafa Kemal’in AskerleriyizMustafa Kemal’in Askerleriyiz12 sa önce
    Kahraman Albayima selam olsun, boyle vatanseverler oldukca Turkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacaktir
  • Halil İbrahim Ercan Halil İbrahim Ercan 12 sa önce
    Doğru karar vermiş. Diğerlerine de örnek olur inşaallah.
  • Yürü git yaYürü git ya12 sa önce
    Onun yerine olsam doğru aslanlı yoldan gider atasının ayak ucuna yatar bak atam seni kollayıp korumak için işimden oldum der
  • SİVASLI YORUMA CEVAPSİVASLI YORUMA CEVAP12 sa önce
    Haklısın kardeşim böyle bir isteği olmamış ve hatta din konusuna bakışı aşikar. Benim mesajım Ataturk üstünden dini değerlere hakaret edenlere idi. Bir insan Atatürkçü oldugunu iddia ediyor ise ve hatta bu insan Atatürkün islam dinine olan saygısından bahsediyor ise arkasından kuran okunmasından rahatsız olmamalı. Sözün kısası; lafa gelince Atatürkün islam dinine olan bağlılığındanbahsedenler her ne hikmetse islami her türlü simge ve eyleme düşmanca yaklaşıyorlar. Sonrada müslüman olduklarını söylüyorlar.
  • M. Kemal Atatürk M. Kemal Atatürk 12 sa önce
    Yazıklar olsun yalancı medya
  • KızgınKızgın12 sa önce
    Şahsın emekli yaşı çook önceden dolmuş, layıkıyla görev yapmış, dimdik durabilmiş vatansever bir subaydır.
  • UğurUğur12 sa önce
    Önder Irevül gerçek bir vatanperverdir. Atatürk istismarcısı değil, tam bir cumhuriyet subayıdır. Emekli olmayı emeklilik zamani geldiği icin kendi istegiyle tercih etmiş, şerefiyleüniformasını çıkarmıştır.
  • Fehmi bulutFehmi bulut12 sa önce
    Bahsettiğiniz subay gibi binlerce subayın kalbi Türkiye Cumhuriyeti, Türk bayrağı için atar ve içi sizin için ne kadar üzücü olsa da Gazi Mustafa Kemal ile doludur.
  • YobazsavarYobazsavar12 sa önce
    Bakıyorum da korkunuz paçalarınızdan akıyor yine.Bir adamdan(adam) bu kadar korkuyorsunuz ya Korkmayın ya da korkun daha iyi, bu dünyaya bir Mustafa Kemal daha gelmeyecek ama bu şerefli komutan gibi insanların içinde ki Atatürk sevgisi sizin gibileri bitirecek.
  • Tata TongaTata Tonga12 sa önce
    Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin kurucusudur aynı zamanda bir insandır. Çok zekidir, çalışkandır, Türk milletine hizmet etmiştir ama ulvi bir şahsiyet değildir. Ulvi şahsiyetler ( peygamberler de Adem'in oğludur ama peygamberlikle vazifelendirilmişlerdir bu sebeple ulvidir) sadece ve sadece peygamberlerdir.
  • VagabondVagabond12 sa önce
    Atatürkçü subaylar tükenmez.
  • ÖzgünÖzgün12 sa önce
    Bir Vatan severe Atatürk istismarcıso demek..........Adam Atatürkü anmadı diye tepki gösterdi. 
  • OSMANLI TORUNUOSMANLI TORUNU12 sa önce
    Suanki Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Atatürk Eyvallah Lakin lider olarak benimseyeceğimiz Ulu Önder ve liderimiz Hazreti Muhammed olması lazım gelir Atatürk ilkeleri bu Milletin özüne ters Tarihimiz Ecdadımız Talaş savaşıyla Beraber Muslumanlaşan Ecdadımız Tolunoğullarıyla Karahanlılar Gazneniler Selçuklular Osmanlılar vs. Ehli sünnet üzere yürümüş bizlerde Lider olarak Hazreti Muhammed Anayasa olarak Kur'an Metot olarak Cihad olarak belirlememiz lazım gelir. Yeniden Osmanlıca diline arapça dönmemiz bizim acimizdan iyi olur.Gaye Allah rızası içindir Çünkü Cenâb-ı Allah Maide suresi 44.ayetinde:Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kâfirlerin ta kendileridir. Buyuruyor onun için Dediklerimin bizlere Refaha ulaştıracağından eminim. Selametle
  • laz laz 12 sa önce
    bir gider bin geliriz biz Atatürkçüler bitmez korkuyorsunuz bizden
  • Sivaslıya cevap Sivaslıya cevap 12 sa önce
    Mustafa Kemal’in Türk dil ve tarih kurumuna yzadığı mektubu okuyun internetten bulabilirler.Ayrıca kendi ses kaydı var dinleyin!!!
  • SİVASLI YORUMSİVASLI YORUM12 sa önce
    Sivaslı kardeş, M. Kemal'in peşimden Kuran okuyun, dua edin gibi bir isteği olmuş mu? Ya da hayattayken böyle bir işin içinde olmuş mu ki şimdi kabrinde Kuran okunsun...
  • Mehmet MustafaMehmet Mustafa12 sa önce
    Akit neden bukadar ırkçı ve bölücüsün, adam emeklilik kararını olaydan önce aldı 
  • DR. ÖMER NASUHİ BİLDİKDR. ÖMER NASUHİ BİLDİK12 sa önce
    Din, İslam, Şeriat, Allah cc çağrıştıran her obje (insan, kıyafet, kitap, isim, sözcük) Atatürk üzerinden hakaret edilebilir, aşağılanabilir, jest ve mimiklerle tiksinti duyulabilir. Bu özgürlüğün adı Laik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır.
  • BenBen12 sa önce
    Yaallaaaaannnnnn
  • Uğur çetinUğur çetin12 sa önce
    YanlıZ değilsin komutanım. Senin gibi Askerle gurur duyuyoruz.
  • HarunHarun12 sa önce
    "Sen Mustafa Kemal Atatürk'ü bilir misin?" EVET BİLİYORUZ
  • yavuzyavuz12 sa önce
     gittimi nihayet?Bi ........ten daha temizIendik.
  • rutbesi tenzil edilsinrutbesi tenzil edilsin13 sa önce
    Dogu'ya tayini cikmisti, macasi yememis gorevden kacmis terbiyesiz.
  • tuhtuh13 sa önce
    o ..i onbasi rutbesiyle emekli etmeyen yonetime tuh olsun
  • HayirlisiHayirlisi13 sa önce
    Gün gelir tepeden tırnağa bu devlet millet din istismarcilarindanda kurtulur insallah
  • Munir Munir 13 sa önce
    Cehenneme kadar yolun var Istirmaci ..
  • TurkTurk13 sa önce
    Akit tsk da ATATURK cu subaylar bitmez
  • ismettismett13 sa önce
    eger bu adamda biraz haysiyet varsa dua dan rahatsız olduğu için vasiyetine cami ye degil inandığı neyse ona göre gömülüp yada yakılmasını hindu dinindeki gibi
  • Sivaslı Sivaslı 13 sa önce
    Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Kasım ayı da yaklaştı. Her 10 kasımda anitkabirde Atatürkün baş ucunda kuran okunmalı. Diyanet işleri başkanlığı bir hoca gorevlendirmeli ve gün boyu kuran okunmalı. Türklüğün ve islamiyetin gereği budur. Kim Ataturku seviyor sayıyorsa buna itiraz etmemeli.

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