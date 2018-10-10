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TSK açıkladı: Hepsi imha edildi!

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve barınakların imha edildiği bildirildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:31
TSK açıkladı: Hepsi imha edildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) internet sitesinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Zap ve Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve barınağın imha edildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:31
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. TSK
  3. Açıklama
  4. Kuzey Irak
  5. hava Harekatı

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