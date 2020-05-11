TSE bez maskelere ilişkin standartları yayımladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bez maskelere ilişkin standardlar Türk Standartları Enstitüsünün internet sitesinde yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bez maskelere ilişkin standardlar Türk Standartları Enstitüsünün internet sitesinde yayınlandı.
TSE’nin belirlediği standardlarda, bez maskenin tasarımından üretimine filtrasyon etkinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar tüm aşamalar yer aldı.