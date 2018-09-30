TSE belgelerinde yüzde 25 indirim

Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) sanayicileri mutlu edecek bir haber geldi. Başkan Adem Şahin, “31 Aralık 2019’a kadar mevcut ücret tarifesinde herhangi bir artış yapmaksızın belgelendirme faaliyetlerini yüzde 25 indirimli uygulama kararı aldık. Bu, enstitünün gelirlerinden yaklaşık 74 milyon lira civarında bir gelirden vazgeçmek demek ve sanayicimize bu miktarda destek olacağız” dedi. Şahin, TSE’nin hizmetleri karşılığı birikimli olarak önemli bir miktara ulaşan piyasadaki alacaklarının yeniden yapılandırılması konusunda da bir düzenleme hazırlığında olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “Sanıyorum TBMM’nin açılmasıyla birlikte bu konudaki yasa çalışmasını da TBMM’ye intikal ettireceğiz ve yıl sonuna kadar bu konuda bir düzenleme yapılmış olacak.”