“TSE, 4. Sanayi Devrimi’ne geçişte anahtar rol oynayacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Uluslararası Standardizasyon Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, her yıl 14 Ekim’in, Dünya Standartlar Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, bu tarihin Türkiye’nin ve milli standart kuruluşu Türk Standardları Enstitüsü (TSE) açısından ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Farkındalık çabası sürüyor

Büyükdede, 4. Sanayi Devrimi’nin, bütün ülkeler için olduğu gibi Türkiye için de önemli fırsatlar barındırdığını ifade ederek, üretim süreçlerini ve ekonomik yapıyı radikal bir şekilde etkileyen bu süreç konusunda bakanlığın, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile politika geliştirmeye ve farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi. TSE’nin, 4. Sanayi Devrimi’ne geçişte anahtar rol oynayacak kurumlardan biri olduğunu belirten Büyükdede, “TSE’nin yapmakta olduğu çalışmalara bakanlık olarak tam destek vermekteyiz” dedi.

Ödüller dağıtıldı

Zirvede açılış konuşmalarının ardından 14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla “Standardizasyon Çalışmalarına Aktif Katılım Ödül Töreni” düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, standardizasyon alanında çeşitli kategorilerde başarılı bulunan kurumların temsilcilerine ödüllerini verdi.