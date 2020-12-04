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Teknoloji TS1400 motorunun teslim tarihi belli oldu
Teknoloji

TS1400 motorunun teslim tarihi belli oldu

Yerli Atak ve Gökbey helikopterlerinde kullanılması planlanan TS1400 motorunun ay sonu teslim edileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:48:00 -
TS1400 motorunun teslim tarihi belli oldu

TUSAŞ Motor Sanayi TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, geliştirdikleri TS1400 turboşaft motorunun prototipini tamamladıklarını ve teslime hazır olduğunu açıkladı. Youtube’dan canlı yayınlanan "TEI’de Kariyer ve Projelerimiz" oturumuna katılan Akşit, TS1400’ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle, Gökbey helikopterine entegrasyonu için teslim edeceklerini bildirdi.

Önlerinde uzun bir yol olduğuna dikkat çeken Akşit, "Motoru geliştirmek yetmiyor. Bu motoru biz bir sürü testlere tabi tutup olgunlaştıracağız. Bu birkaç yıl sürecek. Ondan sonra Gökbey’e sertifikasyonlu bir motor talep ediliyor. Sertifikasyon da birkaç yıl sürüyor" dedi.

Süreçleri ellerinden geldiğince hızlandırmaya çalıştıklarını kaydeden Akşit, amaçlarının TS1400’ü ilk seri üretim Gökbey’e yetiştirmek olduğunun altını çizdi.

TS1400 motorunun muadillerinden çok daha güçlü olduğunu belirten Akşit, yerli motorun Atak helikopterinde kullanılan motordan 100-150 beygir daha güçlü olduğu bilgisini paylaştı.

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