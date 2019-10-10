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Trump'tan yeni açıklama: Bölgeye on binlerce asker...

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

10 Ekim 2019 Perşembe 23:09
Trump'tan yeni açıklama: Bölgeye on binlerce asker...

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyindeki harekata ilişkin, 'Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum. İki taraf da konuşuyor. Bazıları bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve yeni bir savaş başlatmamızı istiyor' dedi.

BD Başkanı Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

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"Bazıları asker göndermemizi istiyor"

Trump, “Türkiye, Kürtlere uzun süredir saldırmayı planlıyordu. Onlar daima savaşıyorlardı. Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum. İki taraf da konuşuyor. Bazıları bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve yeni bir savaş başlatmamızı istiyor” dedi.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu kaydeden Trump, “Başkaları dışarıda kalmamızı Kürtlerin kendi savaşına izin vermemizi (maddi yardımımıza rağmen) söylüyor. Yakından takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 23:09
  1. Ordu
  2. ABD
  3. Trump

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  • Cengiz akCengiz ak9 dk önce
    İzin ver yada vermi ygpkk kck ne haltlarsa hepsini yok edicez

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