Trump’tan Türkiye’ye yaptırım açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump’tan yaptırım açıklaması geldi.23 Ekim 2019 Çarşamba 18:48
ABD Başkan Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Yaptırımların kalkması için emir verdim. Suriye'den çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
Suriye'de son durumu değerlendiren Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
-Yaptırımların kalması emrini verdim
-Kürtlere harika hizmet verdik, şimdi Suriye'den çıkıyoruz
-Suriye'de çok az askerimiz kalacak
-Suriye'de petrolü korumak için çok az askerimiz kalacak
- Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
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