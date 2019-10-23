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Trump’tan Türkiye’ye yaptırım açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump’tan yaptırım açıklaması geldi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:48
Trump’tan Türkiye’ye yaptırım açıklaması!

ABD Başkan Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Yaptırımların kalkması için emir verdim. Suriye'den çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de son durumu değerlendiren Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

-Yaptırımların kalması emrini verdim

-Kürtlere harika hizmet verdik, şimdi Suriye'den çıkıyoruz

-Suriye'de çok az askerimiz kalacak

-Suriye'de petrolü korumak için çok az askerimiz kalacak

- Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:48
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. DAEŞ örgütü
  4. DAEŞ'e operasyon
  5. Kürtler
  6. Suriye

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  • WIRMWNNWIRMWNN13 sa önce
    TRUMPF DEMEK ISTIYOR.KI PKK YPG VE HDP YI COK IYI KULANDIK BUNU IYI OKU HDP LI BEYINSIZ TERÖRISTLER 
  • nusret nusret 14 sa önce
    Sen içinden gelmeden konuşsan da biz seni ve senin gibilerin ne kadar Türkiye'yi sevdiğini biliyoruz. Bükemediğin Bileği öpmene ise, başka çaren yok diyorum..

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