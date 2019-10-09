Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama! Türkiye'ye çağrı yaptı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.09 Ekim 2019 Çarşamba 14:42
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok grup arasındaki çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik. Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu DAEŞ'lileri de Türkiye almalı. Sonu olmayan aptal bir savaş, bizim için bitiyor" dedi.
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