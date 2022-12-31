Trump'tan şok çıkış! 'ABD’nin bölünmesi şimdi daha da...'

2015'ten 2020'ye uzanan dev arşiv, başkanlığı kişisel çıkarları için suistimal etmekle suçlanan ve sonraki seçimlerde başkan adayı olmak isteyen Donald Trump’ın karmaşık mali durumu ve yabancı banka hesaplarını gözler önüne seriyor.

MİLYARDER TRUMP VERGİDEN ‘KAÇINMIŞ’

Bu ayın başlarında yayınlanan bir Temsilciler Meclisi raporu, belgeleri analiz ederek Trump ve eşi Melania'nın görevde olduğu 2020'de gelir vergisi ödemediğini gösterdi. Çift, Trump'ın başkanlık kampanyasına başladığı 2015 yılında federal gelir vergisi olarak 641 bin 931 dolar ödedi. 2016 ve 2017'de 750 dolar, 2018'de yaklaşık 1 milyon dolar, 2019'da 133 bin 445 dolar ve Trump'ın yeni Başkan Joe Biden’la yarıştığı 2020'de hiç vergi ödemedi.

‘TRUMP BAŞKANKEN ÇİN’DE NE YAPIYORDU?’

Trump, 2015'ten 2017'ye kadar İngiltere, Çin ve İrlanda'da banka hesabı olduğunu bildirirken 2018'den itibaren yalnızca İngiltere'de bir banka hesabı bildirdi. 2020'deki bir başkanlık tartışması sırasında Trump, Çin hesabının "sanırım 2015'te kapatıldığını" söyleyerek "Bırakın başkan olmayı, cumhurbaşkanlığına aday olmadan önce kapattım" dedi.

Açıklamaya yanıt olarak, Demokrat Daniel Goldman, "Genel olarak, yabancı bir ülkede yalnızca o ülkenin para birimiyle işlem yapıyorsanız banka hesaplarınız olur. Trump başkanken Çin'de ne yapıyordu?” dedi.

Belgeler ayrıca Trump'ın, adının geliştirme projelerinde ve İskoçya ve İrlanda'daki golf sahalarında kullanılmasına yönelik lisans düzenlemeleri de dahil olmak üzere, dünya çapındaki ticari girişimlere ödenen vergiler için yabancı vergi kredisi talep ettiğini gösteriyor.

‘DEMOKRATLAR BUNU ASLA YAPMAMALIYDI’

Trump, belgelerin kamuoyuna sunulmasına tepki göstererek "Demokratlar bunu asla yapmamalıydı, yüksek mahkeme bunu asla onaylamamalıydı ve bu, pek çok insan için korkunç şeylere yol açacak. ABD’nin bölünmesi şimdi çok daha kötüleşecek. Radikal sol Demokratlar her şeyi silah haline getirdiler ama unutmayın, bu iki yönlü tehlikeli bir yol!” dedi.