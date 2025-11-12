  • İSTANBUL
Dünya

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Şara'ya parfüm hediye eden Trump’ın 'Kaç eşin var' sorusun Şara gülerek cevapladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Bir Suriye Cumhurbaşkanı’nın Beyaz Saray’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçen Oval Ofis'teki görüşmede, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, bölgesel istikrar ve Orta Doğu'daki gerilimler masaya yatırıldı.

Ancak asıl dikkat çeken an, zirvenin bitiminde yaşandı.

ŞARA’NIN ÜZERİNE PARFÜM SIKTI

Trump, Şara'ya parfüm şişesini uzatırken "Bu en iyi koku. Al şunu" dedi ve ikincisini göstererek "İkincisi eşin için. Senin kaç eşin var?" diye sordu. Şara da gülümseyerek "Bir" yanıtını verdi.

Şara da hediye olarak Suriye kültüründen esinlenen el yapımı bir tarihi eser kopyası sundu ve "İkincisi First Lady için" diye karşılık verdi.

Görüntülerde Trump’ın ayrıca elindeki parfümü önce Şara’ya, ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’ye sıktığı da dikkat çekti. Video sosyal medyada da gündem oldu. 

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
Rum gazetesinden Güney Kıbrıs’a Tel Aviv uyarısı. Müttefik mi İşgalci mi?
Gündem

Rum gazetesinden Güney Kıbrıs’a Tel Aviv uyarısı. Müttefik mi İşgalci mi?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Cyprus Mail gazetesi analizinde GKRY'ye yerleşen 15 bin kadar İsraillinin halk üzerinde yara..
İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi
Gündem

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli bulunuyor. Bugün mahkemeye sunulacak i..
