Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Bir Suriye Cumhurbaşkanı’nın Beyaz Saray’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçen Oval Ofis'teki görüşmede, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, bölgesel istikrar ve Orta Doğu'daki gerilimler masaya yatırıldı.

Ancak asıl dikkat çeken an, zirvenin bitiminde yaşandı.

ŞARA’NIN ÜZERİNE PARFÜM SIKTI

Trump, Şara'ya parfüm şişesini uzatırken "Bu en iyi koku. Al şunu" dedi ve ikincisini göstererek "İkincisi eşin için. Senin kaç eşin var?" diye sordu. Şara da gülümseyerek "Bir" yanıtını verdi.

Şara da hediye olarak Suriye kültüründen esinlenen el yapımı bir tarihi eser kopyası sundu ve "İkincisi First Lady için" diye karşılık verdi.

Görüntülerde Trump’ın ayrıca elindeki parfümü önce Şara’ya, ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’ye sıktığı da dikkat çekti. Video sosyal medyada da gündem oldu.