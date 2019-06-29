Trump'tan S-400 açıklaması: Erdoğan'ın suçu yok
ABD Başkanı Donald Trump, G-20'deki temaslarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Trump, S-400 tartışmalarına ilişkin "Obama adil davranmadı, Erdoğan'ın suçu yok" dedi.29 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
ABD Başkanı Donald Trump, G-20'deki temaslarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı.
Trump, S-400 tartışmalarına ilişkin "Obama adil davranmadı, Erdoğan'ın suçu yok" dedi.
"Erdoğan çetin biri..."
Başkan Erdoğan ile ilgili de konuşan ABD Başkanı Trump, "Erdoğan çetin biri ama ben iyi anlaşıyorum" ifadelerini kullandı.
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