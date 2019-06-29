0553 313 94 23

Trump'tan S-400 açıklaması: Erdoğan'ın suçu yok

ABD Başkanı Donald Trump, G-20'deki temaslarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Trump, S-400 tartışmalarına ilişkin "Obama adil davranmadı, Erdoğan'ın suçu yok" dedi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
Trump'tan S-400 açıklaması: Erdoğan'ın suçu yok

ABD Başkanı Donald Trump, G-20'deki temaslarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Trump, S-400 tartışmalarına ilişkin "Obama adil davranmadı, Erdoğan'ın suçu yok" dedi.

"Erdoğan çetin biri..."

Başkan Erdoğan ile ilgili de konuşan ABD Başkanı Trump, "Erdoğan çetin biri ama ben iyi anlaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
  1. Donald Trump
  2. G-20

YORUM YAZ

  • AlpAlp46 dk önce
    Çirkeflikleriniz, adi SİYASETLERİniz yemedi değil mi? BU SÖYLEMLERİNİZİN DE KIYMETİ YOK. BİZ SİZİNLE SAVAŞACAKMIŞ GİBİ HAZIR OLACAĞIZ...
  • AbdullahAbdullah54 dk önce
    Kaddafi'yi de çok överdi bu ABD başkanları götürmelerine yakın. İnşallah bizim reis de aldanmıyordur bunlara.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
  1. Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
  2. AOSB’den Kızılay’a kan ve kök hücre..
  3. Jandarma Komutanlığından açıklama
  4. Başkan Sever’den çocuklara müjde
  5. Başkan Çolakbayrakdar Asfalt..
  6. Başkan Büyükkılıç, Erciyes..
  7. Çaykur Rizespor'dan Godfred Donsah..
  8. Başkan Sever LGS Türkiye birincisini..
  9. 1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve..
  10. Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun..
  11. İki otomobil çarpıştı:6 Yaralı
  12. Yaz futbol okulu faaliyetlere başladı
  13. İmar barışı ödemeleri için kamu..
  14. Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası..
  15. Başkan Büyükakın: “Biz birlikte..
  16. Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını..
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
  18. Trump: "Türkiye’ye karşı adil olmak..
  19. Kariyere KO-MEK Referansı
  20. Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen..
  21. Bosna Hersek'te 509. Ayvaz Dede..
  22. Vücüduna yapışan keneyi çıkarınca öldü
  23. Renault MAİS'e 4 ödül
  24. Onazi, Ünal Karaman’ın doğum gününü..
  25. TSK ve ÖSO katil rejime bomba yağdırdı
  26. Bilecik’te çatı yangını
  27. Galatasaray'dan yıldız oyuncuya:..
  28. Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi..
  29. Erdoğan’dan Münbiç açıklaması, "Münbiç..
  30. Erdoğan’dan S-400 açıklaması "Teslimat..
Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

Günün Karikatürü

29 Haziran 2019
CHP'de deprem! İstifa ettiler
CHP'de deprem! İstifa ettiler
Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı