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Aktüel Trump'tan Muhafız Alayı'na Türkçe selam: Erdoğan devlet töreniyle karşıladı
Aktüel

Trump'tan Muhafız Alayı'na Türkçe selam: Erdoğan devlet töreniyle karşıladı

Yeniakit Publisher
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Trump'tan Muhafız Alayı'na Türkçe selam: Erdoğan devlet töreniyle karşıladı

ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi. Air Force One Etimesgut'a indi; iki lider turkuaz halıda yan yana yürüdü.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuğunu başkentte resmi devlet töreniyle karşıladı.

Air Force One Etimesgut'a indi

Trump'ı taşıyan Boeing 747-8 model özel yolcu uçağı, Air Force One olarak Etimesgut'taki Ankara Havaalanı'na iniş yaptı. Devasa uçak piste dokunduğunda tören alanı çoktan hazırdı.

Zirve trafiğinin merkezine bu kez Ankara oturdu. Küresel gündemin gözü başkentteydi.

Erdoğan tören kıtasını selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda önce tören kıtasını selamladı. Karşılamanın devlet ciddiyeti ilk kareden belli oldu.

Ardından Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı bizzat karşıladı. İki lider tokalaştı ve kısa süre sohbet etti.

Turkuaz halıda yan yana yürüdüler

İki lider, turkuaz halıda yan yana yürüyerek tören alanındaki yerlerini aldı. Protokolün her adımı ölçülü ve görkemliydi.

Törenin dikkat çeken anlarından biri şuydu: Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. ABD Başkanı'nın Türkçe selamı, törene damgasını vurdu.

Yeni Devlet Konukevi'ne geçildi

Karşılamanın ardından iki lider, 2 bin 400 metrekarelik yeni yapılan Devlet Konukevi'ne geçti. Yeni konukevi, ilk büyük konuğunu bu törenle ağırladı.

Program burada bitmedi. Erdoğan ve Trump daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.

Merak edilenler

Trump Ankara'ya neden geldi? NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkente geldi.

Hangi uçakla geldi? Air Force One olarak hizmet veren Boeing 747-8 model özel yolcu uçağıyla geldi.

Nereye indi? Etimesgut'taki Ankara Havaalanı'na indi.

Karşılamadan sonra nereye geçildi? 2 bin 400 metrekarelik yeni Devlet Konukevi'ne geçildi, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidilecek.

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