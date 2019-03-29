Trump'tan kriz çıkaracak adım: Haftaya tamamen kapatıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırını gelecek hafta kapatacağını açıkladı.
29 Mart 2019 Cuma 19:16
Meksika'yı ABD'ye göçmen akışını durdurmak için hiçbir şey yapmamakla suçlayan Trump, sınırı gelecek hafta kapama tehdidinde bulundu.
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