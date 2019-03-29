Trump'tan kriz çıkaracak adım: Haftaya tamamen kapatıyoruz ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırını gelecek hafta kapatacağını açıkladı.

Meksika'yı ABD'ye göçmen akışını durdurmak için hiçbir şey yapmamakla suçlayan Trump, sınırı gelecek hafta kapama tehdidinde bulundu. Ayrıntılar geliyor...

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