  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Trump’tan Kim Jong-un açıklaması: Beni mutlu etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kamuoyu önünde görmenin kendisini memnun ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 01:33:00 -
Trump’tan Kim Jong-un açıklaması: Beni mutlu etti

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" dedi.

Trump hesabında Kim Jong-un'un son fotoğraflarını da paylaştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yaklaşık 3 hafta kamuoyu önünde görünmemesi çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu.

Kim Jong-un'un öldüğü ya da baaşrısız geçen kalp ameliyatı sonrası komaya girdiği iddia edilmişti.

Cuma akşamı ise Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kim'in bir gübre fabrikası açılışına katıldığını duyurmuştu.

Kuzey Kore medyası daha sonra da ülkenin liderinin açılış töreninde kurdele keserken çekilmiş görüntülerini yayımlamıştı.

Yayımlanan haberlerde halkın Kim'i sevinç gösterileriyle karşıladığı belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı