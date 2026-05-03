Gündem Trump'tan İran'ın teklifine ilk yanıt: Kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Pakistan aracılığıyla sunduğu yeni barış teklifine ilişkin ilk değerlendirmesini yaparak, Tahran yönetiminin henüz yeterli bedeli ödemediğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın bölgesel çatışmaları sona erdirmeye yönelik sunduğu teklifi yakında inceleyeceğini belirtti. Ancak Trump, açıklamasında sert bir ton kullanarak teklifin onaylanma ihtimalinin düşük olduğu sinyalini verdi.

"Yeterince bedel ödemediler"

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İran’ın sunduğu planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedikleri göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum."

Top ABD'nin sahasında

İran tarafı ise teklifin diplomatik kanallar vasıtasıyla iletildiğini doğrulamıştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, teklifin Pakistan aracılığıyla ABD’ye ulaştırıldığını belirterek, sürecin bundan sonrasının Washington’ın tutumuna bağlı olduğunu ifade etti.

Garibabadi, İran'ın hem diplomasiye hem de olası bir çatışmaya hazır olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Top artık çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında. İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini sağlama amacıyla her iki yol için de hazırdır."

