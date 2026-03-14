SON DAKİKA
Ali Şeriati balonu patlamıştır: Şeriati’nin Batı’ya "Peygamberlik" Atfetmesi Deşifre Oldu! 14 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi CHP’li belediyelere eğitim olarak verilmeli Şehir uyurken ekipler sahada Kuzey Kore füze fırlattı! ABD'yi mi vuracak? 3 milyon vatandaşın tapu sorunu kökten çözülüyor! "Örgüt Başı" İmamoğlu'nun yargı tacizi: Mahkemede şirretlik provası! Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği alev alev: İşgalciye kaçacak yer yok! PKK'dan beklenmedik açıklama: 'ABD’nin Taşeronu Olmayacağız' Mazlumların hamisi Erdoğan’dan dünyaya "insanlık" dersi: Sinmeyeceğiz, susmayacağız! Trump'tan şok açıklama! 'İsrail'i yeryüzünden silip süpürürlerdi'
Hristiyanlardan vicdan muhasebesi istedi Papa 14. Leo imana geldi

Hristiyanlardan vicdan muhasebesi istedi Papa 14. Leo imana geldi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, silahlı çatışmalarda ağır sorumlulukları bulunan Hristiyanların, ciddi bir vicdan muhasebesi yapıp yapamayacaklarını ve günah çıkaracak cesaretleri olup olmadığını sordu.

Vatikan'ın yayın organı Vatican News'ün haberine göre, Papa, Katolik Kilisesinin günah çıkarma ve tövbe kurumunun kursiyerlerini dünkü kabulü sırasında konuşma yaptı.

Papa 14. Leo, bir soruyu özellikle sormak gerektiğini belirterek "Silahlı çatışmalarda ağır sorumluluk taşıyan Hristiyanlar, ciddi bir vicdan muhasebesi yapacak mı? Günah çıkarmaya gidecek alçakgönüllülüğe ve cesarete sahipler mi?" dedi.

Bu sayede insanların birlik içinde yaşamayı öğrenebileceğini dile getiren Papa, "birlik dinamizminin" insanlar ve halklar arasındaki barışın ön koşulu olduğunu kaydetti.

Papa, barışmış bir insanın silahsızlığı ve silahsızlandırmayı teşvik edecek şekilde yaşayabileceğini vurguladı.

 

