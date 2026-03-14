Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanacak iken... Tam bir karikatür olayı daha gerçekleşti!

Kante transferi sonrasında Al-Ittihad'ın yolunu tutan Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 8 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist üretti.
Fenerbahçe ara dönemde Kante'yi kadrosuna katabilmek için uzun süre uğraşmıştı. Sonunda Kante+15 milyon euro karşılığında Youssef En-Nesyri Suudi Arabistan ekibine verildi. Böylece karşılıklı ayrılıklar yaşandı. Kanarya'da bilindiği üzere Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesi de feshedildi.
Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda gerçek yeri santrfor olan tek isim Sidiki Cherif... Bu sebeple yönetim ciddi anlamda eleştiriliyordu. Youssef En-Nesyri ise Suudi Arabistan'da kendisine gelmiş gibi gözüküyor.
Son olarak Al-Ittihad, Al-Riyadh deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle döndü. Ittihad'ın tek sayısı Youssef En-Nesyri'den geldi.
28 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibinde şu ana kadar 8 resmi maça çıktı. 4 gol ve 1 asist üretti.
Fenerbahçe sonrasında kendisine gelmiş gibi gözüküyor. Başkan Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "En-Nesyri gitti diyorlar. Onun gitmesine sebep olanlar en çok bağıranlar. En-Nesyri Afrika Kupası'ndan geldi. 'Gitmek istiyorum' dedi. Sebep? 'Sosyal medya ve stadyumdaki protestoları kaldıramıyorum, gitmek istiyorum' dedi. Peki dedik" ifadelerini kullanmıştı.
