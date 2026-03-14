İran açıkça tehdit etti! 'Petrolümüzü hedef alırsanız...'

Hatemu’l-Enbiya Karargahı, petrol ve enerji altyapılarına yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini açıkladı.

Hatemu’l-Enbiya Karargahı, İran'ın petrol, ekonomik ve enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırının, bölgede ABD ile bağlantılı çıkarların hedef alınmasıyla karşılık bulacağı uyarısında bulundu.

Karargah, İran'ın petrol, ekonomi ve enerji altyapısına saldırılması halinde, bölgede Amerikan hissesi bulunan ya da ABD ile iş birliği yapan petrol şirketlerine ait tüm petrol, ekonomik ve enerji altyapılarının derhal imha edileceğini ve “küle dönüşeceğini” belirtti.

Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, bu uyarının “saldırgan ve başarısız Amerikan düşmanına” yönelik olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına yanıt olarak yapıldığını söyledi.

Bu uyarı, Trump’ın ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti'nin ana petrol merkezi olan Harg Adası’nda “askeri hedefleri” vurduğunu açıklamasının ardından geldi. Söz konusu ada, İran petrol ihracatının yaklaşık %90’ının sevk edildiği başlıca ihracat noktası olarak biliniyor.

Daha önce Zülfikari, İran Ordusu Hava Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin, İran petrol depolarına yönelik saldırılara karşılık olarak Hayfa’daki İsrail’e ait petrol ve gaz rafinerileri ile yakıt depolarını hedef alan intihar tipi insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıklamıştı.