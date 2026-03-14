Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar! 5 ABD yakıt ikmal uçağı vurularak hasar gördü Baykar’dan sürpriz gövde gösterisi: Dev Kamikaze İHA K2 sahnede! Hürmüz Boğazı'nda kritik bekleyiş: Bakan Uraloğlu 15 Türk gemisinin son durumunu açıkladı! 14 Mart 2025: Zeki Ünal'ın vefatı (Karaman Milletvekili) Trump ilan etti: "Hark Adası'nı vurduk, askeri hedefleri yok ettik!" Petrolün ateşini alacak sözler! Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması ABD'den petrol hamlesi! Venezuela'ya yönelik izinler genişletildi İran'dan 47. dalga saldırısı! ABD üsleri ve İsrail hedef alındı Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!
Dünya İran açıkça tehdit etti! 'Petrolümüzü hedef alırsanız...'
İran açıkça tehdit etti! 'Petrolümüzü hedef alırsanız...'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hatemu’l-Enbiya Karargahı, petrol ve enerji altyapılarına yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini açıkladı.

Hatemu’l-Enbiya Karargahı, İran'ın petrol, ekonomik ve enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırının, bölgede ABD ile bağlantılı çıkarların hedef alınmasıyla karşılık bulacağı uyarısında bulundu.

Karargah, İran'ın petrol, ekonomi ve enerji altyapısına saldırılması halinde, bölgede Amerikan hissesi bulunan ya da ABD ile iş birliği yapan petrol şirketlerine ait tüm petrol, ekonomik ve enerji altyapılarının derhal imha edileceğini ve “küle dönüşeceğini” belirtti.

 

Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, bu uyarının “saldırgan ve başarısız Amerikan düşmanına” yönelik olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına yanıt olarak yapıldığını söyledi.

Bu uyarı, Trump’ın ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti'nin ana petrol merkezi olan Harg Adası’nda “askeri hedefleri” vurduğunu açıklamasının ardından geldi. Söz konusu ada, İran petrol ihracatının yaklaşık %90’ının sevk edildiği başlıca ihracat noktası olarak biliniyor.

Daha önce Zülfikari, İran Ordusu Hava Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin, İran petrol depolarına yönelik saldırılara karşılık olarak Hayfa’daki İsrail’e ait petrol ve gaz rafinerileri ile yakıt depolarını hedef alan intihar tipi insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Hamas’tan İran’a bölgesel yangını söndürme çağrısı: Komşuları hedef almayın
Hamas’tan İran’a bölgesel yangını söndürme çağrısı: Komşuları hedef almayın

Dünya

Hamas’tan İran’a bölgesel yangını söndürme çağrısı: Komşuları hedef almayın

İsrail'in İran'da rejimi devirme hayali söndü!
İsrail'in İran'da rejimi devirme hayali söndü!

Dünya

İsrail'in İran'da rejimi devirme hayali söndü!

İngiltere ve AB ülkelerinin bölgeye askeri sevkiyatları sürüyor İran bahane oraya yığınak yapıyorlar
İngiltere ve AB ülkelerinin bölgeye askeri sevkiyatları sürüyor İran bahane oraya yığınak yapıyorlar

Gündem

İngiltere ve AB ülkelerinin bölgeye askeri sevkiyatları sürüyor İran bahane oraya yığınak yapıyorlar

