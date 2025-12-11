  • İSTANBUL
Trump'tan Gazze açıklaması: 2026 yılının başında açıklayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için hazırlanan barış planının en kritik unsurlarından biri olan Barış Kurulu’nun üyelerinin 2026’nın ilk günlerinde duyurulacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılının başında, Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri açıklayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'de görev yapacak Barış Kurulu üyelerini ne zaman açıklayacaklarına dair soruya, "Bunu önümüzdeki yılın başında yapacağız. Barış Kurulu, şimdiye kadarki en harika kurullarından biri olacak. Herkes bu kurula girmek istiyor. Temel olarak en önemli ülkelerin liderleri bu kurulda yer alacak." yanıtını verdi.

Barış Kurulu, ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planında yer alan maddelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Plana göre Barış Kurulu, Gazze'de ateşkes ve sonrasındaki yeniden inşa sürecindeki uluslararası süreçlerin koordine edilmesinde kilit rol oynayacak.

ABD'li yetkililer, kurulun başkanı durumunda olan Trump'ın dışında kimlerin kurula üye olacağı ile ilgili sürecin yeni yılın ilk haftalarında netleşebileceğini ifade etmişti.

