Trump'tan flaş dolar açıklaması!

ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirilerini yineleyen ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in sıkı para politikasının güçlü dolara katkı yaptığını ve ABD'nin rekabet gücüne zarar verdiğini savundu.

"Ülkemiz için güçlü bir dolar istiyorum"

"Fed'de çok güçlü doları seven bir beyefendimiz var" diye konuşan Trump, "Bende güçlü bir dolar istiyorum, ancak ben ülkemiz için güçlü bir dolar istiyorum, bizim diğer ülkeler ile rekabet etmemizi engelleyecek kadar güçlü bir dolar istemiyorum" dedi.

"Makul seviyede olmalı"

Trump konuşmasında, "Fed'de parasal sıkılaştırmayı seven bir beyefendimiz var. Biz de güçlü bir dolar istiyoruz, ancak bu makul seviyede olmalı. Eğer faiz oranlarını bulundukları seviyede bırakırsak ve parasal sıkılaştırma yapmazsak, bu biraz daha düşük dolara yol açar" ifadelerini kullandı.