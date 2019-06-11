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Trump’tan Fed resti: Fed beni dinlemedi, hata yaptı

ABD Başkanı Trump, “ABD Merkez Bankası (Fed) beni dinlemedi, hata yaptı” açıklamasında bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 13:01
Trump’tan Fed resti: Fed beni dinlemedi, hata yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, dünya para piyasalarında yankılanan bir açıklamaya daha imza attı. CNBC televizyonuna konuşan Trump, “ABD Merkez Bankası(Fed) beni dinlemedi, hata yaptı” dedi. Fed’in çok yıkıcı olduğunu iddia eden Trump, bu ifadeleri ile FED yönetimini bir kez daha karşısına almış oldu. Doların aşırı değerlenmesi sürecinden rahatsız olanlar ise bu inatlaşmanın doların etki hızını bir süre de olsa keseceği kanaatini dile getiriyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:01
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. dünya para piyasaları
  3. CNBC

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