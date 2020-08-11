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Dünya

Trump'tan dikkat çeken uyarı: ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalır

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanması durumunda ABD halkının Çince öğrenmek zorunda kalabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 23:18:00 -
Trump'tan dikkat çeken uyarı: ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalır

Bir radyo programına katılan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştirdi.

Seçimleri Demokrat rakibi Biden'ın kazanması halinde ABD'lilerin Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacağını açıkladı. Trump, Biden'ın Çin ile yakınlaşmak istediğini açıkladı.

Koronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce kendisinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın ilişkisi olduğunu belirten Başkan Trump, artık ilişkilerin iyi olmadığını söyledi.

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