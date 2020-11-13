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Dünya Trump'tan Çin ordusuna darbe indirecek imza
Dünya

Trump'tan Çin ordusuna darbe indirecek imza

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD'lilerin Çin ordusuna destek sağlayan Çinli firmalara yatırım yapmasını yasaklamaya yönelik kararnameye imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 00:39:00 -
Trump'tan Çin ordusuna darbe indirecek imza

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin ordusuna finansman sağlayan şirketlere yönelik yatırımlara ilişkin bir kararname imzalandığı belirtildi.

Çin'in ordusunu ve istihbaratını geliştirmeye yönelik kaynak sağlamak için ABD sermayesini giderek artan bir şekilde sömürdüğüne işaret eden Trump, bu durumun ABD'yi doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

Trump, Çin'in sivil şirketleri orduyu ve istihbarat faaliyetlerini desteklemeye zorlayarak ülkenin askeri endüstrisini geliştirdiğini belirterek, bu şirketlerin ABD'li yatırımcılara menkul kıymet satarak sermaye artırdıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, "Çin, bu şekilde ordusunun gelişimini ve modernizasyonunu finanse etmek için ABD'li yatırımcıları kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım yasağı listesinde 31 şirket yer alıyor

Söz konusu kararname kapsamında, ABD'li şirketler ve kişilerin Çin ordusuna destek sağlayan Çinli firmalardan doğrudan ya da fonlar yoluyla hisse sahibi olması engellendi.
11 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek kararın Çin'in büyük havacılık, inşaat, teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerini etkileyebileceği belirtiliyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen 31 Çinli firmanın listede yer aldığı kaydedildi.

Bu şirketlerin çoğunun Hong Kong da dahil olmak üzere Çin borsalarında işlem gördüğü aktarıldı. Söz konusu şirketler arasında yer aldığı belirtilen Çin Mobil İletişim ve Çin Telekomünikasyon şirketleri, ABD borsalarında da işlem görüyor.

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