Trump'tan CIA'ya Robert F. Kennedy Jr. çağrısı

Trump, Social Truth adlı sosyal medya hesabından, Kasım 1963'te suikastla öldürülen 25'inci ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, "Bugün dünyada olup bitenlerin ışığında Robert F. Kennedy Jr. için derhal gizli servis koruması sağlanmasının zorunlu olduğuna inanıyorum. Kennedy ailesinin geçmişi göz önüne alındığında, yapılacak en doğru şeyin bu olduğu açık." ifadelerini kullandı.

ABD’de aşı karşıtı tutumuyla ön plana çıkan Robert Kennedy Jr., ABD'nin 25'inci Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve tıpkı kardeşi gibi suikasta kurban giden Senatör Robert F. Kennedy'nin de oğlu.

Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için önce Demokrat Parti’den aday adayı olan Robert F. Kennedy Jr., parti içinde kendisine sansür uygulandığını ve ön seçimlerde hile yapıldığını savunarak, 9 Ekim 2023'te başkanlık yarışına bağımsız aday olarak devam edeceğini duyurmuştu.

Kennedy Jr., uzun zamandır kendisini Demokrat olarak tanımlıyor ve kampanya sürecinde hayatta olmayan babası Senatör Robert F. Kennedy ve amcası eski Başkan John F. Kennedy'den sık sık bahsediyor olsa da son yıllarda Kovid-19 aşısına karşı olmak gibi aşırı sağcı düşünceleri ve o alandaki isimlere yakınlığı nedeniyle eleştirilmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

{relation id:1869595 slug:'sozcuden-yok-artik-dedirten-trump-iddiasi-saatler-oncesinden-bildik'}

{relation id:1869595 slug:'sozcuden-yok-artik-dedirten-trump-iddiasi-saatler-oncesinden-bildik'}

{relation id:1869581 slug:'trumpi-vurmaya-calismisti-thomas-matthew-crooksun-arabasindan-cikanlar-soke-etti'}

{relation id:1869581 slug:'trumpi-vurmaya-calismisti-thomas-matthew-crooksun-arabasindan-cikanlar-soke-etti'}