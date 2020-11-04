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Aktüel Trump'tan bazı eyaletlerde geriye düşmesine ilişkin "çok ilginç" yorumu
Aktüel

Trump'tan bazı eyaletlerde geriye düşmesine ilişkin "çok ilginç" yorumu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:52:07 -
Trump'tan bazı eyaletlerde geriye düşmesine ilişkin "çok ilginç" yorumu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki başkanlık seçimlerinde en başta tüm Demokrat bölgelerde önde olduğunu ancak bir anda ortaya "sürpriz" oylar çıktığını belirterek, "Bu çok ilginç." yorumunda bulundu.

ABD'de dün düzenlenen ve sonuçları henüz kritik eyaletlerde netleşmeyen seçimlere ilişkin Trump, Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, "Dün gece ben, Demokratların kontrolündeki hemen hemen tüm kilit eyaletlerde yarışı önde götürüyordum. Sonra bir bir bu eyaletlerde sürpriz oyların sayılmasıyla ben geriye düştüm. Çok ilginç." ifadesini kullandı.

Anket şirketlerinin tahminlerinin tutmadığına da işaret eden Trump, "Anketçiler durumu çok yanlış anladı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Nasıl oluyor da postayla oylar her sayıldığında, yüzdeleri ve yok edicilikleri bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyorlar?" paylaşımını yaptı.

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